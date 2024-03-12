  • 12 Марта, 19:11
  • BAIGENEWS

Сошедшая лавина перекрыла дорогу в ВКО

Сегодня, 18:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 18:17
Сегодня, 18:17
109
Фото: pxhere.com

Пять профилактических спусков снежных лавин провели в районе Алтай в ВКО, передаёт BaigeNews.kz.

По данным МЧС, общий объём сошедшей массы составил 11 000 кубометров. Лавины полностью перекрыли дорогу.

Пострадавших и разрушений нет.

В 15:30 проезд транспорта удалось обеспечить.

Для спуска лавин использовано 300 килограммов взрывчатого материала.

 

Самое читаемое

Наверх