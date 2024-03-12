Сошедшая лавина перекрыла дорогу в ВКО
Сегодня, 18:17
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Сегодня, 18:17Сегодня, 18:17
109Фото: pxhere.com
Пять профилактических спусков снежных лавин провели в районе Алтай в ВКО, передаёт BaigeNews.kz.
По данным МЧС, общий объём сошедшей массы составил 11 000 кубометров. Лавины полностью перекрыли дорогу.
Пострадавших и разрушений нет.
В 15:30 проезд транспорта удалось обеспечить.
Для спуска лавин использовано 300 килограммов взрывчатого материала.
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