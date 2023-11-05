Соревнования по армрестлингу среди сельчанок провели в Кызылординской области

В армрестлинге решили посостязаться сельские женщины в Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Необычный турнир прошёл в селе Акжар. В нём приняли участие 20 конкурсанток.

Многодетная мать и медсестра Асылзат Естан – одна из первых, кто подал заявку на участие в турнире. Её супруг - тренер, он готовил её к соревнованиям. Ей удалось в доли секунды прижать руку противницы к поверхности стола.

"Наши женщины и коров, и кобыл доят, на это тоже сила нужна. Затем по хозяйству занимаются – хлеб пекут, кумыс, курт делают. На всё это тоже и сноровка нужна. У нас они все стойкие и выносливые", - говорит жительница посёлка Жалагаш Асылзат Естан.

Асылзат Естан оказалась в тройке лидеров. Абсолютным победителем стала жительница Акжара Айнур Аскарбаева.

"Это с виду мы выглядим слабым полом. Но если коснётся благополучия семьи, мы и хлеб вырастим, и скот поднимем, и на трактор сядем. Ну и успеваем про себя не забыть, в любой ситуации всегда хорошо выглядеть", - говорит Айнур Аскарбаева.

В этом сельском округе большое внимание уделяют развитию национальных видов спорта. Состязания среди женщин здесь организовали впервые и теперь намерены проводить регулярно.