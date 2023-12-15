Сообщать о незаконной вырубке ёлок попросили казахстанцев полицейские

Полицейские обратились к казахстанцам с призывом сообщать им по номеру “102”, если они стали свидетелями незаконной продажи или перевозки ёлок или других хвойных деревьев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.



С 15 декабря сотрудники природоохранной полиции, представители инспекции лесного хозяйства и животного мира в рамках акции “Ель” проведут рейды по лесным массивам. Мероприятие направлено на выявление и пресечение экологических правонарушений.

В полиции напомнили, что за незаконную порубку деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность: за нарушение природоохранного законодательства в данной сфере предусмотрен штраф от 50 МРП до 150 МРП. Если противоправными действиями причинён значительный ущерб, то в этом случае предусмотрен штраф от 160 МРП до 10 лет лишения свободы.