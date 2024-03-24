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Соня Жиенбаева выиграла престижный турнир в Испании

Сегодня, 22:16
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пресс-служба ФТК Сегодня, 22:16
Сегодня, 22:16
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Фото: пресс-служба ФТК

Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева, занимающая в юниорском мировом рейтинге 47-е место, стала чемпионкой турнира серии ITF Juniors J300 в испанском городе Вильена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Казахстанка в финале уверенно обыграла первую ракетку соревнования Жульен Вандроме из Бельгии (33 ITF Juniors) со счётом 7:5, 6:0.

Для Сони это уже седьмой  титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ITF Juniors.

"Это был тяжёлый матч. Очень рада победе. Я знала, что мне нужно показать свой лучший теннис, чтобы обыграть соперницу, потому что бельгийка хорошо играет на грунте. Рада, что всё получилось и удалось завоевать первый одиночный титул в 2024 году" —  отметила Соня Жиенбаева.

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