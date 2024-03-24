Соня Жиенбаева выиграла престижный турнир в Испании

Казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева, занимающая в юниорском мировом рейтинге 47-е место, стала чемпионкой турнира серии ITF Juniors J300 в испанском городе Вильена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана

Казахстанка в финале уверенно обыграла первую ракетку соревнования Жульен Вандроме из Бельгии (33 ITF Juniors) со счётом 7:5, 6:0.

Для Сони это уже седьмой титул в карьере в одиночном разряде под эгидой ITF Juniors.