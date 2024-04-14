Соня Жиенбаева выиграла первый титул во взрослом туре в Турции

17-летняя Соня Жиенбаева стала победительницей турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в Анталье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанка одержала победу над турчанкой Йорук Илай (525 WTA) со счетом 7:6 (7:4), 6:4. На пути к титулу Соня обыграла сильнейших соперниц, включая, первую ракетку турнира, россиянку Александру Шубладзе (524 WTA).

"Сегодня для меня был, наверное, самый важный день сезона. Все матчи на протяжении недели были очень сложными, и я очень рада, что смогла остаться психологически сильной и уверенной. Спасибо всем за поддержку" — сказала Жиенбаева.

Титул в Анталье стал для Сони Жиенбаевой первым во взрослом женском туре. В юниорском рейтинге ITF Juniors казахстанка занимает 31-е место, а благодаря победе в Турции уже завтра 15 апреля в обновленном рейтинге WTA войдет в ТОП-1000.