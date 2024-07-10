Солдат избил сослуживца в Алматы и оформил на него кредит на iPhone

Военнослужащий артиллерийского дивизиона, угрожая насилием сослуживцу, оформил на него крупный кредит. Подробности сообщили в военном суде Алматинского гарнизона, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что рядовой Е. в целях личного обогащения, "прессовал" сослуживца Б. Сначала вывел его за пределы территории дивизиона и потребовал деньги либо мобильный телефон. Получив отказ, несколько раз ударил парня в живот. После привлёк к делу ещё одного солдата - К., который проиграл агрессору в споре 500 тысяч тенге.

"По плану Е. роль К. заключалась в том, чтобы он вывел Б. в безлюдное место и удерживал при сопротивлении. В указанное время К. привёл потерпевшего. Е. потребовал от Б. абонентскую карту с номером, к которому привязан Kaspi. Получив отказ, Е. кулаком правой руки нанёс один удар в область груди Б., продолжая при этом угрожать применением насилия. Б., испугавшись за своё здоровье, передал Е. свою сим-карту", - сообщили в суде.

В итоге военнослужащий через приложение Kaspi, зарегистрированное на имя Б., оформил кредит и произвёл онлайн покупку iPhone 13 Pro Max стоимостью около 750 тысяч тенге. Обновку он отдал своему старшему брату.

Суд пришёл к выводу, что вина подсудимого в совершении уголовного правонарушения доказана объективными и не вызывающими сомнения фактическими данными.

Подсудимый признан виновным по пункту 1 части 2 статьи 191 УК РК, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.

Также суд привлёк военнослужащего к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания на основании части 1 статьи 44 УК.

Гражданский иск потерпевшего Б. к осуждённому Е. удовлетворён.

Приговор суда вступил в законную силу.