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МИОР Сегодня, 14:09
209
Сегодня, 14:09
209
Фото: МИОР

Сократятся сроки ответа госслужащих журналистам  - глава МИОР

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на семинаре для пресс-секретарей государственных органов заявил, что сократятся сроки ответа госслужащих журналистам, передаёт BaigeNews.kz.

азработаны поправки в закон по вопросам доступа к информации. Предлагаемые изменения усиливают ответственность государственных органов, незаконно ограничивающих право граждан на доступ к информации. Теперь сократятся сроки ответа на запрос журналиста. Если ранее предусматривалось 7 дней, то сейчас срок не превышает 3-5 дней", - сказал министр.

Кроме этого, министр отметил, что основной целью обсуждаемого сейчас законопроекта "О масс-медиа" является повышение статуса журналистов, поддержка отечественного контента и обеспечение информационной защиты. По словам министра, это не только повысит информационную прозрачность, но и усилит ответственность.

"Также будет реализована доктрина информационной безопасности. Основная задача доктрины-повышение конкурентоспособности отечественного медиапространства и обеспечение информационной независимости страны", - сказал Кыдырали. 

Напомним, что в Астане проходит семинар для пресс-секретарей госорганов. 

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#МИОР #журналист #госслужащие
Данира Искакова Журналист
Сегодня, 14:09
209
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