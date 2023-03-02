Фото: МИОР

Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на семинаре для пресс-секретарей государственных органов заявил, что сократятся сроки ответа госслужащих журналистам, передаёт BaigeNews.kz.

"Разработаны поправки в закон по вопросам доступа к информации. Предлагаемые изменения усиливают ответственность государственных органов, незаконно ограничивающих право граждан на доступ к информации. Теперь сократятся сроки ответа на запрос журналиста. Если ранее предусматривалось 7 дней, то сейчас срок не превышает 3-5 дней", - сказал министр.

Кроме этого, министр отметил, что основной целью обсуждаемого сейчас законопроекта "О масс-медиа" является повышение статуса журналистов, поддержка отечественного контента и обеспечение информационной защиты. По словам министра, это не только повысит информационную прозрачность, но и усилит ответственность.

"Также будет реализована доктрина информационной безопасности. Основная задача доктрины-повышение конкурентоспособности отечественного медиапространства и обеспечение информационной независимости страны", - сказал Кыдырали.

Напомним, что в Астане проходит семинар для пресс-секретарей госорганов.