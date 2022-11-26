Сократить прогулки в эту субботу рекомендуют жителям Астаны и Алматы

Фото: turkystan.kz

В столице и Алматы "Казгидромет" спрогнозировал неблагоприятные метеоусловия, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, в Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный ночью 7-12, днём 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 26-28, днём 23-25 мороза. После девяти вечера 26 ноября до девяти утра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 30-32 мороза.

"Днём 26, ночью 27 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу днём 26, ночью 27 ноября ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха", — предурпеждает "Казгидромет".

В Алматы днём ожидается переменная облачность, осадки преимущественно снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7, днём порывы 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла с дальнейшим понижением.

В ночь на 27 ноября ожидается переменная облачность, временами снег. Ветер 2-7 метров в секунду.Температура воздуха 8-10 мороза.

"Сутки 26 ноября, ночью 27 ноября метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха", — отмечают синоптики.

Во время неблагоприятных условий в этих городах специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.