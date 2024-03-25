Сократить пребывание на свежем воздухе рекомендуют жителям четырёх городов

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 25 марта ожидаются в Астане, Алматы, Актобе и Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в понедельник в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, 25 марта на большей части территории страны "Казгидромет" прогнозирует неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, на севере низовая метель, лишь на западе, юго-востоке страны погода преимущественно без осадков. По Казахстану ожидается туман, усиление ветра до 15-20 м/с