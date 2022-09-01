Сохранение пород собак тазы и тобет переходит под патронаж Управления делами президента

Указывается, что глава государства поручил УДП координировать работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет.

В соответствии с поручением управляющий делами президента РК Айбек Дадебаев провёл совещание, где было отмечено, что сейчас положение с сохранением чистоты исконно казахских пород собак критическое, работа ведётся несистемно.

По итогам совещания принято решение о создании рабочей группы из представителей канцелярии премьер-министра, ряда министерств, института парламентаризма при УДП и республиканской ассоциации "Қансонар".

"Ей предстоит изыскать возможности целевого финансирования научных исследований генофонда данных пород во всех регионах Казахстана, рассмотреть возможные формы государственной поддержки и подготовить пакет законодательных норм для сохранения и восстановления пород тазы и тобет. Важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI). Помощь в этой работе, по указанию президента, окажет МИД РК, а в популяризации породы через спортивные и культурные мероприятия – МКС РК", - отметили в УДП.