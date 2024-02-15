Соглашения в области борьбы с преступностью заключил Казахстан с Катаром
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В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Катар были подписаны соглашения между Казахстаном и Катаром о выдаче и о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Как отметили в надзорном органе, эти документы направлены на обеспечение международной безопасности, а также на борьбу с преступностью, в том числе с её транснациональными видами.
"Соглашение о выдаче позволит сторонам экстрадировать для привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления в одной стране и скрывающихся в другой.
Соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам направлено на взаимодействие правоохранительных органов двух стран по предоставлению доказательств вины лиц в совершении преступлений", - пояснили в прокуратуре.
Отмечается, что ранее аналогичные международные договоры со странами арабского мира Казахстан заключил с Саудовской Аравией, Иорданией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.
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