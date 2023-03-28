Собственники пока отказываются передавать ТЭЦ Риддера государству

Фото: tets.kz

Об обстановке с теплоснабжением Риддера рассказал аким города Дмитрий Горьковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

Сейчас на АО "Риддер ТЭЦ" постоянно находятся заместитель акима ВКО Ержан Нурбаев и замакима Риддера Мурат Байжуменов. Также контроль за работой станции осуществляет сам Дмитрий Горьковой.

"До сих пор на ТЭЦ работали только два котла — один среднего и один высокого давления. Сегодня введён в работу ещё один котел среднего давления. Температура в теплосети начала подниматься. Завтра планируем запустить ещё один котел", — сообщил глава города.

По его словам, из-за плохого состояния оборудования станции до конца отопительного сезона одни котлы будут останавливать на ремонты, другие вводить в работу. А вот горячая вода пока чуть тйплая.

Между тем, уже два котла — №6 и №2 — готовят для капитального ремонта. Ориентировочно он начнётся 10 апреля. Котлы остановили и пока не будут запускать в работу.

"Сейчас новых владельцев станции, к сожалению, здесь нет, — продолжает Дмитрий Горьковой. — Они решают вопрос с финансированием и параллельно проводят процедуры, проводят закупки и объявляют конкурсы на определение поставщика - кто будет проводить капитальный ремонт".

По его словам, аким ВКО ставит задачу на четырёх котлах провести капитальный ремонт и на двух выполнить текущий.

"Пока законодательство не даёт нам возможность провести эту процедуру даже в рамках ЧС, — поясняет аким города. — Просто так мы не можем забрать станцию - нужно добровольное волеизъявление собственников. Пока они не хотят её отдавать, хотя сами, к сожалению, ничего не делают, все управление станцией мы взяли на себя. Поэтому пока какого-то решения по переводу АО "Риддер ТЭЦ" в коммунальную собственность не принято, но работа в этом направлении ведётся".