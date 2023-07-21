Соблюдение недропользователями условий контрактов проверит МИИР РК

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Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев подписал приказ о проведении контроля за соблюдением недропользователями условий контрактов и лицензий по твердым полезным ископаемым, передаёт Baigenews.kz.

В рамках данного мониторинга с 24 июля текущего года будут осуществлены выезды на месторождения по всем регионам страны.