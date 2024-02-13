Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов

80-летний пенсионер из Германии накопил 700 тысяч евро и купил десять домов под сдачу в аренду. При этом пожилой человек питается, собирая еду на мусорках и экономит на всем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Мужчина живёт в городе Дармштадт. Своё жилище он топит древесными отходами, не пользуется мобильным телефоном, спит на брошенном на пол матраце и не имеет в доме нормальной мебели.

На еду мужчина расходует не больше пяти евро в месяц, а продукты находит в мусорных баках. По словам Хайнца, люди очень расточительны. Они могут купить пачку сосисок, съесть одну, а остальные выбросить, отмечает он.

"Я живу очень экономно, потому что меня так воспитали. Иногда покупаю немного масла для жарки, или еще что-нибудь, если закончится. Но большую часть еды нахожу в мусоре", — рассказал Хайнц.

Раньше мужчина работал электроинженером, теперь он получает пенсию в размере 3600 евро и сдает в аренду десять приобретенных на сэкономленные деньги домов.

Все они расположены неподалёку от его собственного жилья, чтобы позволяет постоянно за ними присматривать. Пенсионер сам делает ремонт для жильцов, не желая платить за работу подрядчикам.