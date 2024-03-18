Собирающихся на отдых в Таиланд казахстанцев предостерегли в Минтуризма
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В Минтуризма обратились с предостережением к казахстанцам, планирующим поездки в Таиланд, передаёт BaigeNews.kz.
"Согласно сведениям из открытых источников, провинция Бурирам в Таиланде выпустила предупреждение об угрозе вспышки сибирской язвы, тяжелого бактериального заболевания, после выявления трёх случаев в соседнем Лаосе. Рекомендуем соблюдать меры предосторожности на отдыхе и воздержаться от употребления пищи сомнительного происхождения. Просим граждан Казахстана, выезжающих в Таиланд, избегать мест распространения и воздержаться от посещения мест, где были зафиксированы факты заражения данным вирусом", - сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов.
"Сибирская язва – это серьёзное и опасное инфекционное заболевание, вызываемое сибиреязвенной палочкой, которое заражает почву или траву, которую может потреблять домашний скот. Проглатывание бактерий домашним скотом часто приводит к почернению крови и смерти. Поэтому любое мясо должно быть тщательно приготовлено перед употреблением. Также были описаны признаки инфекции, которые могут проявиться в течение двух месяцев: затруднение дыхания и боль в груди, от небольших волдырей на коже до тяжелых симптомов, включая головную боль и диарею. Несвоевременная диагностика сибирской язвы может привести к летальному исходу", - предупредили туристов.
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