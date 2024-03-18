Собирающихся на отдых в Таиланд казахстанцев предостерегли в Минтуризма

"Согласно сведениям из открытых источников, провинция Бурирам в Таиланде выпустила предупреждение об угрозе вспышки сибирской язвы, тяжелого бактериального заболевания, после выявления трёх случаев в соседнем Лаосе. Рекомендуем соблюдать меры предосторожности на отдыхе и воздержаться от употребления пищи сомнительного происхождения. Просим граждан Казахстана, выезжающих в Таиланд, избегать мест распространения и воздержаться от посещения мест, где были зафиксированы факты заражения данным вирусом", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов.