Собирал деньги для досуга делегации из Астаны: сотрудника МЧС осудили в Кызылординской области
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Заместителю главы департамента промышленной безопасности МЧС по Кызылординской области Берику Стамкулову вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.
"Стамкулов признан виновным в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге от Оразбахова Н. через посредника Атажанова А. за оказание предпочтения при выборе поставщика и беспрепятственное подписание проектных документов по газонаполнительным пунктам. Кроме того, Стамкулов путём злоупотребления должностными полномочиями завладел денежными средствами четырёх своих подчинённых, в сумме 100 000 тенге, под предлогом организации встреч и досуга должностным лицам МЧС РК", - сообщили в Антикоре.
Замглавы департамента назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Этим же приговором дававший взятку Оразбахов Н. лишен свободы сроком на три года, посредник Атажанов А. - на год.
Осуждённым пожизненно запрещено работать на руководящих должностях на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и квазигосударственном секторе.
Приговоры в законную силу не вступили.
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