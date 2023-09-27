Собирал деньги для досуга делегации из Астаны: сотрудника МЧС осудили в Кызылординской области

Заместителю главы департамента промышленной безопасности МЧС по Кызылординской области Берику Стамкулову вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"Стамкулов признан виновным в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге от Оразбахова Н. через посредника Атажанова А. за оказание предпочтения при выборе поставщика и беспрепятственное подписание проектных документов по газонаполнительным пунктам. Кроме того, Стамкулов путём злоупотребления должностными полномочиями завладел денежными средствами четырёх своих подчинённых, в сумме 100 000 тенге, под предлогом организации встреч и досуга должностным лицам МЧС РК", - сообщили в Антикоре.

Замглавы департамента назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Этим же приговором дававший взятку Оразбахов Н. лишен свободы сроком на три года, посредник Атажанов А. - на год.

Осуждённым пожизненно запрещено работать на руководящих должностях на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и квазигосударственном секторе.

Приговоры в законную силу не вступили.