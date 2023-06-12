"Собирает деньги, распивает алкоголь". КТЖ проверит ЖД-вокзал Астаны после скандального поста

Фото: BaigeNews.kz.

В одном из пабликов Астаны в социальных сетях была опубликована информация о неподобающей работе руководства Железнодорожного вокзала столицы.

В публикации говорится о "чрезмерном хамском поведении руководства ЖД вокзала", например, заместителя директора по вокзальному хозяйству магистральных сетей, который якобы злоупотребляет своим положением и незаконно получает деньги от поставщиков услуг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Я очевидец Астана (@astana.ya)

"Он занимается подбором денежных средств с поставщиков услуг. Его подчинённые выполняют работу вместо поставщика, а денежные средства он забирает себе, так было с услугой по обслуживанию пожарной сигнализации в 2022 году, выполняли всё инженер вокзала и электромеханик. Собирает деньги с работников, когда приходят проверки и ревизии, чтобы всё решить и сидеть дальше косить деньги", - говорится в посте.

Кроме того, в публикация утверждается, что руководство принимает на работу персонал на основе взаимовыгодных финансовых соглашений.

"В своё время, устроив на работу дежурным, он совместно с начальником вокзала повысил молодого человека до инженера за 500 тысяч тенге, затем когда поступило более выгодное предложение, они просто взяли и без объяснения понизили его до техника, теперь и вовсе хотят избавиться от него", - сообщается в посте.

Также автор поста отмечает, что некоторые сотрудники столичного вокзала сталкиваются с ущемлением своих прав и несправедливостью.

"Они занимаются покровительством тех, кто постоянно подкармливает их деньгами, так недавно электрик вокзала размахивая острыми колющими предметами нанёс раны коллеге, и за это его даже не уволили, потому что он является недалеким человеком для заместителя директора магистральной сети, и он не может его уволить. При этом, если работник становится не нужен, его начинают "топить" по команде заместителя директора и он этого не скрывает, он говорит, что ты здесь работать не будешь! Бывают и моменты когда он распивает алкоголь в своём кабинете и начинает приставать к работникам женского пола, есть свои любимчики так сказать, и никто ничего не говорит, потому что не хотят потерять работу", - заявил автор публикации.

Редакция BaigeNews.kz обратилась за официальным комментарием в Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы". На вопрос о том, кто является руководителем ЖД вокзала г. Астаны, и какую заработную плату он получает, в КТЖ не ответили. Однако сообщили следующее:

"По данному факту создана рабочая комиссия для проведения проверки филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция магистральной сети" - "Акмолинское отделение магистральной сети". В этой связи, информация по результатам проверки будет предоставлена дополнительно", - ответили в "КТЖ".

Редакция следит за развитием событий.