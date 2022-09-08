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Со следующего года казахстанцы могут работать четыре дня в неделю
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам социальной защиты, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Открытые НПА.
В частности, в Трудовой кодекс вводится в понятийный аппарат термин "совместное трудоустройство".
Так, говорится, что совместное трудоустройство – это трудовые отношения нескольких работников с целью совместного выполнения одной трудовой функции (работа по определенной специальности, профессии, квалификации или должности) с одним и тем же работодателем, когда в течение рабочего времени работники в соответствии с актами работодателя и трудового договора выполняют трудовые обязанности.
Кроме того, предусматриваются новые нормы об особенностях регулирования труда работников юридического лица, осуществляющего деятельность с применением интернет-платформ или мобильного приложения платформенной занятости, скользящем графике работы, в том числе выходных днях для работников со скользящим графиком.
Предлагаются также новые редакции норм:
- о суммированном учете рабочего времени;
- об исключительных случаях привлечения к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без согласия работника;
- о почасовой оплате труда при совместном трудоустройстве;
- об оплате времени простоя, о предельном количестве сверхурочных работ, о сверхурочных работах в период ЧП;
- об исключительных случаях продления вахтовой работы в период ЧП.
Вместе с тем, предусматривается по соглашению сторон устанавливать четырехдневную рабочую неделю с правом чередования с пятидневной или шестидневной рабочей неделей.
В Трудовом кодексе также предоставляется возможность работникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, а также одному из родителей, имеющих ребенка в возрасте до трёх лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), иным лицам, воспитывающим указанную категорию детей без матери, учащимся для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения, работникам до достижения пенсионного возраста, которым осталось менее двух лет, либо достигшим пенсионного возраста, заключать соглашение сторон применения совместного трудоустройства.
При этом работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работника ограничений в продолжительности оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, исчисления трудового стажа и других прав в сфере труда.
Поправки предусматривают, что общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать 12 часов в месяц при четырехдневной, пятидневной и шестидневной рабочей неделе и 120 часов в год – при установлении суммированного учета рабочего времени.
При этом при пятидневной, шестидневной или четырехдневной рабочей неделе общим выходным днем является воскресенье. Второй или третий выходной день при пятидневной или четырехдневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами трудового распорядка.
Вносятся поправки в статью, предусматривающую исключительные случаи привлечения к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без согласия работника.
Так, привлечение к работе в выходные и праздничные дни, а также в междусменный отдых без согласия работника допускается в следующих случаях:
при производстве работ, необходимых для обороны страны, введения чрезвычайного или военного положения, объявления чрезвычайной ситуации, а также для предотвращения чрезвычайных ситуаций, стихийного бедствия или производственной аварии либо немедленного устранения их последствий, либо при введении иных ограничительных мероприятий, в том числе карантина, по решению государственных органов или их должностных лиц;
- предотвращения и расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, гибели или порчи имущества;
- выполнения неотложных, заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений;
- для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва, с немедленным принятием мер к замене другим работником.
В части социального обеспечения, в том числе пенсионного, указывается, что иностранцы, постоянно проживающие в Казахстане, имеют те же права и несут те же обязанности, что и граждане Республики Казахстан.
Проект закона размещен для обсуждения на сайте Открытые НПА до 23 сентября.
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