Со скоплением птиц вблизи аэродромов борются в Казахстане

В Казахстане проводят ряд мероприятий, направленных на повышение уровня авиабезопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Сотрудники Министерства транспорта совместно с другими государственными органами заняты улучшением орнитологической обстановки вокруг воздушных гаваней.

"В рамках утверждённой правительством дорожной карты Комитет гражданской авиации реализует комплекс мер по искоренению условий, способствующих образованию массовых скоплений птиц вблизи аэродромов, что включает в себя перенос полигонов и ликвидацию свалок", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что в Астане, Алматы, Шымкенте и Туркестане такие свалки уже устранены, а в Уральске и Балхаше их перенесут за пределы санитарной зоны.

Также для отпугивания птиц применяются пиротехнические средства, биоакустические установки и электронные шумовые системы.

В надзорном органе также отметили, что теперь законодательными актами за авиакомпаниями закреплена обязанность по уведомлению о столкновениях птиц с воздушными судами.

"По результатам вышеуказанных мероприятий столкновения воздушных судов с птицами в 2023 году снижено на 58% по сравнению с предыдущим годом", - отметили в прокуратуре.

Также в ведомстве сообщили, что для повышения безопасности аэропорты максимально оснащаются видеонаблюдением с исключением "слепых" зон. В это же время разрабатываются единые стандарты по их локации, технические характеристики и другие параметры, которые будут обеспечивать объективный контроль над действиями командно-лётного и наземного персонала.

Помимо этого, для обеспечения безопасности полётов обновляется парк воздушных судов, производится закуп спецмашин по обработке противообледенительными жидкостями.