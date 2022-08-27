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Снять ограничения на вывоз муки и пшеницы предложил глава Минсельхоза РК
Открыть выход на зарубежные рынки для казахстанских зерна и муки предложил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передаёт BaigeNews.kz.
"Минсельхоз предлагает межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики рассмотреть возможность снятия ограничительных мер по вывозу пшеницы и муки. Нашу инициативу обсудят уже на следующей неделе на очередном заседании МВК", - написал глава ведомства на своей странице в Facebook.
Он пояснил, с чем связана инициатива.
"До 30 сентября в Казахстане действуют квоты на вывоз зерна - не больше 550 тысяч тонн и муки - не больше 370 тысяч тонн. Когда вводились эти ограничения, мы, в первую очередь, старались обезопасить внутренний рынок от продовольственного кризиса, учитывая сложную международную ситуацию. На тот момент не было понимания, какой урожай ждёт Казахстан. Сейчас обстановка изменилась, прогнозы валового сбора урожая пшеницы оптимистичные - в объёме порядка 13 миллионов тонн, что значительно больше показателей прошлого неурожайного года", - сообщил Карашукеев.
Именно потому в министерстве считают целесообразным дать "добро" сельхозтоваропроизводителям продавать зерно и муку за рубеж.
"Урожая этого года с учётом прошлогодних остатков хватит и казахстанскому, и зарубежному рынку. Поэтому ждём заседание МВК и будем надеяться, что нас полностью поддержат, и все ограничения на экспорт будут сняты в сентябре", - заключил министр.
Напомним, квоты ввели с 8 июля.
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