Снос двух ЖК в Астане и судьбу дольщиков прокомментировали в акимате

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В акимате Астаны разъяснили, что будет с ЖК "Дублин" и "Вашингтон" (застройщик G-park) и дольщиками, которые вложили деньги в строительство объектов, передаёт BaigeNews.kz.

"Строительство ЖК "Дублин" велось без разрешительных документов. Участок на пересечении улиц Ч. Айтматова и Ж. Молдагалиева заблаговременно был определён и выделен под строительство теплотрассы. Следовательно, строительство на том участке остановлено. Возведённые конструкции (сваи) будут демонтированы и перенесены на разрешённый участок. Интересы граждан, составивших договор со строительной компанией, будут соблюдены, каждый получит свои квартиры", - заверили в акимате.

По ЖК "Вашингтон" в администрации ответили, что застройщику поручено устранить допущенные нарушения и оформить все необходимые разрешительные документы.