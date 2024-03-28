Снизить ставки утильсбора предложил сенатор

Депутат сената Бекбол Орынбасаров считает, что цены на импортные автомобили слишком высоки для большинства казахстанцев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Причина тому - таможенные сборы, утилизационные платежи и оплата за первичную регистрацию.

В депутатском запросе сенатор отметил, что программа льготного автокредитования не достигла цели обеспечения населения новыми автомобилями, а недоступность новых и качественных авто стала причиной увеличения числа незаконных случаев постановки машин на учёт.

"Прошу рассмотреть ставку утилизационного сбора для автомобилей возрастом не более трёх лет с объёмом двигателя до 2 000 кубических сантиметров не превышающую 150 000 тенге. Важно пересмотреть сетку в сторону уменьшения при исчислении таможенной пошлины. В настоящее время есть факты, что большинство автомобилей ввозится в Казахстан, в частности из Китая, через Кыргызскую Республику, так как там автовладельцы платят НДС и пошлины в несколько раз меньше, чем у нас. Предлагаю установить ставку сбора за государственную регистрацию транспортных средств до пяти лет, включая год выпуска, в размере 0,25 МРП", - сказал Бекбол Орынбасаров.

Депутат выразил надежду, что эти предложения позволят гражданам Казахстана приобрести для себя качественные и доступные автомобили.