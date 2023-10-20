Снизить процентную ставку кредитов предложил мажилисмен
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Количество проблемных заёмщиков возросло в Казахстане в 28 раз с 2019 года, сообщил на пленарных слушаниях в Мажилисе депутат Берик Бейсенгалиев, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, этот показатель продолжает расти быстрыми темпами.
"Количество проблемных заёмщиков с учётом проданных коллекторам возросло в 28 раз с 2019 года и продолжает расти быстрыми темпами.
Основными ключевыми причинами роста проблемных кредитов микрофинансовых организаций являются следующие составляющие: высокая процентная ставка, несоблюдение требования КДН, плохая оценка рисков, либеральное регулирование", - сказал депутат.
По его словам, микрофинансовые организации имеют послабления в регулировании и не контролируются из-за большего количества. Это упущение регулятора, считает депутат.
"Банки и особенно МФО компенсируют свои повышенные риски высоким уровнем ставки. Значит сегодня назрела необходимость актуализации методики расчёта годовой эффективной ставки. Снижение ставки вынудит улучшать качество портфеля, так как станет невозможно компенсировать высокий риск высоким уровнем переплаты.
Кроме того, необходимо со стороны регулятора усиление мер контроля и надзора за созданием повышенных рисков, бесконтрольной выдачи кредитов плохого качества, и соблюдения КДН", - сказал Берик Бейсенгалиев.
Депутат также обратил внимание на то, что доля заёмщиков по количеству выкупленных у МФО растёт и на сегодня составляет 80%.
Берик Бейсенгалиев считает, что в Казахстане нужно ужесточить требования к коллекторским агентствам.
Помимо этого, в своём выступлении депутат отдельно остановился на вопросе банкротства в Казахстане. По его мнению, граждане не до конца понимают последствия признания банкротом.
"Люди считают, если их признали банкротом, то всё - сумма будет списана, и всё. Но там ведь есть негативные последствия, в последующем будет практически невозможно получить новый кредит, а также есть другие ограничения. И об этом нужно разъяснять гражданам.
Кроме того, если под процедуру банкротства попали всего лишь 6% от заявителей, то скорее всего закон требует доработки. В частности, нужно расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство, оптимизировать количество документов, необходимых для сбора, пересмотреть отдельные положения закона", - заключил депутат.
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