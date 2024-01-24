Снизить налоговую нагрузку на предпринимателей предложил мажилисмен

Депутат мажилиса Руслан Берденов на пленарном заседании предложил снизить финансовую нагрузку на предпринимателей, передаёт BaigeNews.kz. Запрос он адресовал председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадине Абылкасымовой. По его словам, эквайринговая комиссия не даёт бизнесменам зарабатывать.

"Предприниматель платит банкам комиссию в размере до 3,5 процента за процесс эквайринга при безналичном расчёте за каждый проданный товар или оказанную услугу. Эквайринговые проценты превышают сумму подоходного налога, выплачиваемого предпринимателем государству", - сказал депутат.

По его словам, налог, способствующий развитию предпринимательства и предусматривающий различные программы и субсидии, составляет четыре процента раз в месяц, а банки, получающие сверхприбыль от кредитования, зарабатывают до 3,5 процента с каждого перевода. От этого процесса проигрывают и предприниматель, и потребитель, и государство, считает депутат.

"При этом банки второго уровня взимают комиссию по QR - от 0,5 процента до 0,95 процента, по собственным картам - от 1,75 процента до трёх процентов, по картам других банков - от 1,5 процента до трёх процентов. В целях реализации политики поддержки отечественных предпринимателей, которые с трудом несут бремя кредитов, взятых на развитие бизнеса, предлагаю снизить размер налога на добавленную стоимость с 30 000 до 20 000 МРП", - сказал депутат.

Он потребовал также: снизить размер эквайринга, уменьшить объём средств, переводимых за границу для эквайринга в международных платежных системах (Visa, Mastercard, UnionPay), увеличить поступления в бюджет за счёт внедрения независимой ни от кого "Единой национальной платёжной системы", пересмотреть механизмы налогообложения всех банковских и финансовых организаций, зарабатывающих на эквайринге.