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Снижать изъятия из Нацфонда планирует Минфин
Министр финансов Ерулан Жамаубаев, выступая в сенате, рассказал о планах по уменьшению изъятий средств из Нацфонда в республиканский бюджет, передаёт BaigeNews.kz.
"Данная динамика позволит выполнить обозначенную главой государства задачу по доведению Национального фонда до 100 миллиардов долларов к 2030 году", - сказал Жамаубаев.
Он также сообщил, что в 2022 году после пандемии наблюдался постепенный рост экономики и оживление деловой активности. Рост ВВП составил 3,3 процента.
Основными факторами были: рост в секторе услуг, реальном секторе; укрепление торгового баланса за счёт высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в строительстве и производстве услуг.
На фоне общемировой тенденции роста цен на продовольствие и сырьё уровень инфляции в Казахстане превысил целевой показатель, составив 20,3 процента, уточнил Жамаубаев.
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