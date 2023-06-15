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BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 19:49
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Сегодня, 19:49
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Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Снижать изъятия из Нацфонда планирует Минфин

Министр финансов Ерулан Жамаубаев, выступая в сенате, рассказал о планах по уменьшению изъятий средств из Нацфонда в республиканский бюджет, передаёт BaigeNews.kz.

 "Данная динамика позволит выполнить обозначенную главой государства задачу по доведению Национального фонда до 100 миллиардов долларов к 2030 году", - сказал Жамаубаев.

Он также сообщил, что в 2022 году после пандемии наблюдался постепенный рост экономики и оживление деловой активности. Рост ВВП составил 3,3 процента.  

Основными факторами были: рост в секторе услуг, реальном секторе; укрепление торгового баланса за счёт высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в строительстве и производстве услуг.

На фоне общемировой тенденции роста цен на продовольствие и сырьё уровень инфляции в Казахстане превысил целевой показатель, составив 20,3 процента, уточнил Жамаубаев.

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Журналист
Сегодня, 19:49
241
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