Снижать изъятия из Нацфонда планирует Минфин

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Министр финансов Ерулан Жамаубаев, выступая в сенате, рассказал о планах по уменьшению изъятий средств из Нацфонда в республиканский бюджет, передаёт BaigeNews.kz.

"Данная динамика позволит выполнить обозначенную главой государства задачу по доведению Национального фонда до 100 миллиардов долларов к 2030 году", - сказал Жамаубаев.

Он также сообщил, что в 2022 году после пандемии наблюдался постепенный рост экономики и оживление деловой активности. Рост ВВП составил 3,3 процента.

Основными факторами были: рост в секторе услуг, реальном секторе; укрепление торгового баланса за счёт высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в строительстве и производстве услуг.

На фоне общемировой тенденции роста цен на продовольствие и сырьё уровень инфляции в Казахстане превысил целевой показатель, составив 20,3 процента, уточнил Жамаубаев.