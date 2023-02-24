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  • Снимок казахcкого кочевника попал в десятку лучших фотографий 2022 года
National Geographic/Eric Esterle Сегодня, 15:51
348
Сегодня, 15:51
348
Фото: National Geographic/Eric Esterle

Снимок казахcкого кочевника попал в десятку лучших фотографий 2022 года

Снимок, на котором изображён этнический казах-кочевник с беркутом, назван одной из 10 лучших фотографий в 2022 году по версии Национального географического общества США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт National Geografic.

Как сообщает издание, на снимке запечатлён кочевой казахский охотник Асылбек. Он готовит своего беркута Бургеда к охоте верхом на лугах. Обучение беркутов начинается, когда птенцов ловят из их гнёзд на краю утёса и учат охотиться на зайца, лису и даже оленя. Эта традиция насчитывает уже три тысячи лет.

"Чтобы сделать этот снимок я лежал на животе и смотрел в электронный видоискатель, — рассказал фотограф Эрик Эстерле. — Земля содрогнулась, когда лошадь Асылбека прошла менее чем в нескольких футах от меня, забрызгав ледяной водой. Я помню, как закрыл камеру телом и опустил голову".

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#фото #история #птицы #беркутчи #рейтинг
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:51
348
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