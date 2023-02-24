Снимок казахcкого кочевника попал в десятку лучших фотографий 2022 года

Фото: National Geographic/Eric Esterle

Снимок, на котором изображён этнический казах-кочевник с беркутом, назван одной из 10 лучших фотографий в 2022 году по версии Национального географического общества США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт National Geografic.

Как сообщает издание, на снимке запечатлён кочевой казахский охотник Асылбек. Он готовит своего беркута Бургеда к охоте верхом на лугах. Обучение беркутов начинается, когда птенцов ловят из их гнёзд на краю утёса и учат охотиться на зайца, лису и даже оленя. Эта традиция насчитывает уже три тысячи лет.