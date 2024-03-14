Снежные лавины спустили в ВКО
Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05Сегодня, 11:05
112Фото: faktrus.ru
На автодороге "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" проведены взрывные работы на пяти участках, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.
Отметим, в области много лавиноопасных очагов, угрожающих автомобильным дорогам.
МЧС дало несколько рекомендаций.
"Проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону; если вы попали в ЧС и вам нужна помощь спасателей, единый номер для вызова всех экстренных служб – "112", - говорится сообщении.