Снежные лавины спустили в ВКО

На автодороге "Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское" проведены взрывные работы на пяти участках, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

Отметим, в области много лавиноопасных очагов, угрожающих автомобильным дорогам.

МЧС дало несколько рекомендаций.

"Проезжая мимо них, не останавливайтесь, а быстро покиньте опасную зону; если вы попали в ЧС и вам нужна помощь спасателей, единый номер для вызова всех экстренных служб – "112", - говорится сообщении.