Снежные лавины сошли близ Алматы

В горах Алматы сохраняется лавинная опасность. Жителей и гостей города просят воздержаться от походов на природу, передаёт BaigeNews.kz.

Специалистами ГУ "Казселезащита" в ходе обследования лавиноопасных участков по бассейну реки Киши Алматы выявлены самопроизвольные сходы снежных масс.

Выставлены блок-посты для ограничения прохода отдыхающих и туристов и проезда машин на лавиноопасные участки.

"Всего выявлено три лавины с общим объёмом 450 кубометров снега. Большинство лавин сошло в труднодоступных местах, вдали от дорог и объектов. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.