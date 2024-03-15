Снежные лавины сошли близ Алматы
Сегодня, 16:28
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Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
133Фото: pxhere.com
В горах Алматы сохраняется лавинная опасность. Жителей и гостей города просят воздержаться от походов на природу, передаёт BaigeNews.kz.
Специалистами ГУ "Казселезащита" в ходе обследования лавиноопасных участков по бассейну реки Киши Алматы выявлены самопроизвольные сходы снежных масс.
Выставлены блок-посты для ограничения прохода отдыхающих и туристов и проезда машин на лавиноопасные участки.
"Всего выявлено три лавины с общим объёмом 450 кубометров снега. Большинство лавин сошло в труднодоступных местах, вдали от дорог и объектов. Жертв и пострадавших нет", - уточнили в ДЧС.
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