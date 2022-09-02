Снежные барсы живут в черте современных границ Алматы - зоолог

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Казахстанские ученые работают над тем, чтобы сохранить популяцию снежных барсов, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РСК Алматы. В лаборатории териологии (млекопитающие) центра мониторинга снежного барса рассказали, что с середины 20 века численность ирбиса в нашей стране стала заметно сокращаться, и уже к 1980-м годам она упала до 200 особей.

"В настоящее время в стране обитает приблизительно 140-180 снежных барсов. Вид находится под угрозой исчезновения и внесен в Красный список Международного союза охраны природы, а также в национальные Красные книги всех 12 стран своего ареала. В настоящее время можно констатировать, что все ключевые места обитания снежного барса находятся под защитой заповедников и национальных парков – их насчитывается более 10. Они расположены в горах Западного, Северного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, а также в казахстанской части Алтая", - сообщил член Wildlife Without Borders Алексей Грачев.

По его словам, снежные барсы, обитающие в алматинском регионе, имеют уникальные экологические особенности. Ученый предполагает, что у ирбисов, обитающих вблизи крупного мегаполиса, начал формироваться поведенческий паттерн безбоязненного отношения к людям. Животные при постоянном контакте с человеком, вероятно, перестали воспринимать его как врага.

"Самое большое заблуждение по отношению к снежным барсам, обитающим вокруг Алматы, в том, что эта "снежная кошка" живёт высоко в горах в поясе вечного снега и ледников. Но это совсем не так. Последними исследованиями, проведенными учёными Института зоологии КН МОН РК, установлено, что в некоторых урочищах вокруг Алматы ирбисы встречаются уже с высоты 1200 метров. Это примерно уровень Кок-Тобе! В основном так низко ирбисы спускаются в зимнее время, но в местах, где фактор беспокойства со стороны человека минимален, эти хищники обитают и в летнее время", - рассказал зоолог.

Горные ландшафты хорошо защищены почти непрерывной сетью охраняемых территорий. Здесь максимально минимизированы все существующие угрозы, в том числе и браконьерство. Это стало возможным благодаря длительному и эффективному существованию двух особо охраняемых природных территорий – Алматинского заповедника и Иле-Алатауского национального парка.

"И главное – снежные барсы живут в черте современных границ Алматы – в Бостандыкском и Медеуском районах - то есть являются жителями города. Из 40 особей снежного барса, обитающих в Илейском Алатау, в радиусе 30 км от города Алматы обитают 23 снежных барса, из них непосредственно в черте города – пять особей", - констатировал Грачев.

Он отметил, что горные окрестности Алматы по основным ландшафтно-экологическим показателям имеют высокий потенциал для обитания снежного барса. Однако близко расположенный к экосистемам снежного барса город-мегаполис с постоянно ускоряющимся темпом роста населения и развитием инфраструктуры негативно влияет на существование вида – снежные барсы вынуждены использовать труднодоступные и малопригодные места обитания.

"Наблюдаемая отрицательная динамика в дальнейшем может привести к полному исчезновению ирбиса из исконных мест. Основной причиной такого негативного явления является фактор беспокойства в результате чрезмерной рекреационной нагрузки, сопровождающейся строительством курортов, наличием различной инфраструктуры и нерегулируемым, стихийным потоком туристов. Дальнейшее освоение горных участков вблизи Алматы, очевидно, еще более усугубит ситуацию и повлечет за собой последствия, которые негативно отразятся на среде обитания не только диких животных, но и на всей экосистеме в целом", - считает ученый.

Фактически в настоящее время снежный барс обитает в черте современных границ города, то есть, его дальнейшее существование во многом зависит от самих горожан, получающих различную выгоду от использования горных территорий.

На протяжении последних пяти лет местными учеными совместно со специалистами Алматинского заповедника и Иле-Алатауского национального парка ведутся непрерывные наблюдения за популяцией ирбиса, обитающей вблизи Алматы. Для изучения основных популяционных особенностей и поведения животных в горах установлено более 50 фотоловушек. Использование фотоловушек помимо определения численности и половозрастного состава ирбисов позволяет следить за размножением и состоянием здоровья отдельных животных. Наличие уникальных рисунков на шкуре ирбиса позволяет ученым идентифицировать отдельных особей и присваивать им фотопаспорта.

Исследования, которые были проведены с применением фотоловушек весной 2020 года во время карантина COVID-19, показали интереснейшие результаты.

"Из-за ограничительных мер, принятых в стране, доступ жителей Алматы в горы был ограничен и снежные барсы, и другие редкие хищники, такие как тянь-шаньский бурый медведь и туркестанская рысь, начали появляться в местах, где обычно было много людей. Животные стали возвращаться на свои привычные места обитания, из которых их вытеснил человек еще несколько десятилетий назад", - рассказал Грачев.

Мониторинг 2021 года показал обратную картину. В горы близ Алматы был открыт доступ, и в места обитания снежного барса произошел небывалый наплыв людей. Ситуацию усугубило еще и отсутствие внешнего туризма. Как следствие, снежные барсы перестали появляться даже в тех местах, где ученые наблюдали их ежегодно до пандемии. Вдобавок местные жители похитили нескольких фотоловушек, в том числе установленных в самых труднодоступных местах.



Поскольку в последнее время границы города Алматы расширились и продолжают расширяться в южном горном направлении, захватывая все большие пространства местообитаний снежного барса, проблема сохранения и устойчивого существования этого вида становится проблемой города наряду с другими городскими вопросами социально-экологического характера.