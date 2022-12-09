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Лента новостей

instagram.com/ile_alatau_nationalpark Сегодня, 22:14
31
Сегодня, 22:14
31
Фото: instagram.com/ile_alatau_nationalpark

Снежному барсу потребовалась помощь зоологов в Алматы

Обессиленного снежного барса нашли сотрудники Иле-Алатауского национального парка в Аксайском ущелье близ Алматы. Зверю требовалась помощь, передаёт BaigeNews.kz.

С разрешения Комитета лесного хозяйства и животного мира специалисты нацпарка, ветеринары алматинского зоопарка и научные сотрудники Института зоологии забрали редкого зверя из дикой природы.

Самка барса оказалась стара, слаба, у неё сломаны зубы. Барса оправили под наблюдение в зоопарк.

 
 
 
 
 
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Публикация от ILE-ALATAU_NATIONAL_PARK (@ile_alatau_nationalpark)

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#снежный барс #нацпарк #зоопарк #Алматы
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:14
31
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