Снежная лавина сошла недалеко от обсерватории Ассы

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщили о самопроизвольном сходе снежной лавины недалеко от обсерватории Ассы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в ДЧС, самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 216 кубических метров произошел на 24 километре автодороги "село Турген - Батан" Енбекшиказахского района 9 февраля в 11:35 часов.

"Сошедшая лавина перекрыла автодорогу. Пропуск по руслу реки Тургень свободный. Жертв и разрушений нет", - отметили в ведомстве.

Также спасатели сообщили, что на место происшествия выезжал один их сотрудник с одной единицей техники. Расчисткой дороги занимаются сотрудники ГУ "Казселезащита".

В ДЧС напомнили, что в целях безопасности граждан и дорожного движения автотранспорта участки от 15 до 41 километра автодороги Есик – озеро Есик и Турген и от 20 по 41 километра дороги Турген – Батан - Обсерватория Ассы закрыты до 1 мая 2024 года.