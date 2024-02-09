Снежная лавина сошла недалеко от обсерватории Ассы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области сообщили о самопроизвольном сходе снежной лавины недалеко от обсерватории Ассы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в ДЧС, самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 216 кубических метров произошел на 24 километре автодороги "село Турген - Батан" Енбекшиказахского района 9 февраля в 11:35 часов.
"Сошедшая лавина перекрыла автодорогу. Пропуск по руслу реки Тургень свободный. Жертв и разрушений нет", - отметили в ведомстве.
Также спасатели сообщили, что на место происшествия выезжал один их сотрудник с одной единицей техники. Расчисткой дороги занимаются сотрудники ГУ "Казселезащита".
В ДЧС напомнили, что в целях безопасности граждан и дорожного движения автотранспорта участки от 15 до 41 километра автодороги Есик – озеро Есик и Турген и от 20 по 41 километра дороги Турген – Батан - Обсерватория Ассы закрыты до 1 мая 2024 года.
Самое читаемое
- Во время операции скончался известный казахстанский бизнесмен Игорь Мажинов
- Полет российского истребителя над ЗКО возмутил жителей региона
- Мать убила двоих малолетних детей в Туркестане - Закиева
- Массу нарушений в сфере ветеринарии выявили в Павлодарской области
- Кайрат Сатыбалды вернул ещё 44,6 млрд тенге