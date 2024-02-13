  • 13 Февраля, 12:19
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Снежная лавина сошла на республиканскую трассу в ВКО

Сегодня, 10:49
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 10:49
Сегодня, 10:49
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Фото: gov.kz

Самопроизвольный сход лавины произошел на 437 километре автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"По информации ГУ "Казселезащита" 13 февраля в 09:30 в Катон-Карагайском районе, на 437 километре автодороги республиканского значения "Усть-Каменогорск - Рахмановские ключи" в связи обильным выпадением осадков и усилением ветра произошел самопроизвольный сход лавины", - говорится в сообщении.

Жертв и разрушений нет. Лавины полностью перекрыли дорогу. Ведется расчистка дороги.

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