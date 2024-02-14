Снежная лавина сошла близ Алматы

В бассейне реки Улкен Алматы, а также в бассейне реки Талгар произошел самопроизвольный сход снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Выставлены блокпосты, дорога расчищена, жертв и пострадавших нет.

Спасатели рекомендуют не посещать горы, в том числе район ледника Богдановича в ближайшие дни, из-за высокой степени лавиной опасности.