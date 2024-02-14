  • 14 Февраля, 05:06
  • BAIGENEWS

Снежная лавина сошла близ Алматы

Сегодня, 03:35
АВТОР
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Снежная лавина сошла близ Алматы Сегодня, 03:35
Сегодня, 03:35
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В бассейне реки Улкен Алматы, а также в бассейне реки Талгар произошел самопроизвольный сход снежных лавин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

Выставлены блокпосты, дорога расчищена, жертв и пострадавших нет.

Спасатели рекомендуют не посещать горы, в том числе район ледника Богдановича в ближайшие дни, из-за высокой степени лавиной опасности.

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