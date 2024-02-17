Снегопады и усиление ветра: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 18 февраля на юге, востоке и юго-востоке страны ожидается снег с низовой метелью, днём в горах Туркестанской области — сильный снег. На юге, юго-востоке, северо-востоке — туман, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предпуреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.

18 февраля в районе Алакольских озер области Жетысу ветер северо-восточный порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В горах Алматинской области временами ожидается туман. На большей части области ночью ожидается сильный мороз 25 градусов. В Алматы ночью ожидается сильный мороз 25 градусов. В Конаеве ночью ожидается сильный мороз 25 градусов.

Днём в горах Туркестанской области ожидается сильный снег.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный на юге области порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, северный 15-20, на востоке области порывы 25 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Днём на юге области Улытау ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области сохраняется сильный мороз 35 градусов.

Ночью на большей части Карагандинской области сохраняется сильный мороз 35-38 градусов. В Караганде ночью ожидается сильный мороз 35 градусов.

На востоке, юге Павлодарской области ожидается туман.