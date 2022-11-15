open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 20:55
150
Сегодня, 20:55
150
Фото: pixabay.com

Снегопады и дожди обещают синоптики в Казахстане 16 ноября

Какой будет погода в Казахстане 16 ноября, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части РК по-прежнему сохраняет влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки (дождь, снег). На северо-западе, севере, в центре - снег, на юге страны сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, гололёд, метель, усиление ветра", - говорится в прогнозе.

Сутки на западе, юге, в горных районах Жетысуской, на севере, юге в горных районах Жамбылской, днём в горных, предгорных районах Алматинской, утром и днём в горных, предгорных районах Туркестанской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#погода #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:55
150
Поделитесь:
Наверх