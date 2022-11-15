Снегопады и дожди обещают синоптики в Казахстане 16 ноября

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Какой будет погода в Казахстане 16 ноября, сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz.

"На большей части РК по-прежнему сохраняет влияние Атлантический циклон, с которым пройдут осадки (дождь, снег). На северо-западе, севере, в центре - снег, на юге страны сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются туман, гололёд, метель, усиление ветра", - говорится в прогнозе.

Сутки на западе, юге, в горных районах Жетысуской, на севере, юге в горных районах Жамбылской, днём в горных, предгорных районах Алматинской, утром и днём в горных, предгорных районах Туркестанской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).