  • 15 Августа, 08:23
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Снег выпал в ВКО

Сегодня, 07:20
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Сегодня, 07:20
Сегодня, 07:20
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На востоке Казахстана выпал первый снег. С утра припорошило подножие вершины Алтая, горы Белухи, со стороны Катон-Карагайского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Туристы отмечают, что не припомнят такого летнего снегопада как минимум за последние 10 лет. Лагерь с отдыхающими расположен на высоте почти две тысячи метров над уровнем моря. Между тем, службы ЧС уже объявили штормовое предупреждение. 15 августа в горах региона ожидаются дожди и мокрый снег.

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