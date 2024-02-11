Снег, туман и гололёд: в каких регионах страны объявлено штормовое предупреждение

По прогнозам "Казгидромета", 12 февраля на северо-западе, севере и в центер страны ожидается погода без осадков и понижение температуры воздуха. На остальной территории республики пройдут дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz.

В горных районах юго-востока страны пригнозируют сильные осадки, гололёд, туман, на востоке, в горных районах страны метель. На севере, востоке, юге Казахстана усилится ветер.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

12 февраля днём в центре, горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. На юге, востоке, в горных районах области временами ожидаются гололёд, туман, низовая метель. Ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 17-22 м/с.

На западе, юге, востоке Атырауской области и Атырау ожидаются туман и гололёд.

Днём в горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. На юге, в горных районах области временами ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-западный, на юге, в горных области 18-23 м/с. В Алматы и Конаеве временами ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-западный, временами порывы 18-23 м/с.

В центре, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололёд. В горных районах области низовая метель. Ветер восточный в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ожидается временами туман. В Туркестане ожидается временами туман.

На западе, юге Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололёд.

Ночью на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололёд. На западе, юге области ожидается туман. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На западе, в центре Кызылординской области ожидаются туман, днем на западе гололёд. В Кызылорде временами ожидается туман.

На востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный, западный на востоке, юге области 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, юго-западный порывы 15-20 м/с.