Снег, метель и гололёд: в Казахстане продолжит хозяйничать антициклон

По прогнозам "Казгидромета", 21 января по-прежнему большая часть территории республики будет находиться под влиянием антициклона. В Казахстане сохранится погода без осадков, лишь на западе и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидаются гололёд, низовая метель, передаёт BaigeNews.kz.

По РК ожидаются туман, усиление ветра. В девяти регионах страны объяявлено штормовое предупреждение.

21 января в Кызылординской области ожидается восточный ветер днем в центре, на востоке области 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на северный ночью на востоке области 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололёд.

На юге, в горных районах Алматинской области и в Алматы ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гололёд. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидается гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 18 м/с.

На западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный ночью на северо-востоке области порывы 15 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман.

На севере Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в горных и предгорных районах области туман. Ветер восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ожидается ветер восточный утром и днём порывы 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах области Жетысу ожидается туман. Ветер северо-восточный в районе Алакольских озер порывы 15-20, днём временами 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер южный днем на юго-западе области порывы 15 м/с.