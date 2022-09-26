Снег и дождь обещают 26 сентября на севере Казахстана

Резкое похолодание и снег с дождём прогнозируют синоптики в Северо-Казахстанской области в понедельник, 26 сентября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным метеорологов, в понедельник тёплые дни сменятся дождливыми и холодными. На севере и западе области прогнозируются осадки в виде дождя с переходом в снег, на севере – град. Ветер северо-западный со скоростью 15-20 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7, днем – 5-10 тепла с дальнейшим понижением.

Северо-западный циклон будет оказывать влияние также на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны, вызывая на своём пути дожди. Поэтому 26 сентября сильные дожди, грозы, усиление ветра и град синоптики обещают на северо-западе и севере Казахстана.

На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах.

Температура воздуха будет понижаться на большей части республики: на западе страны днём от 22-33 до 9-22 тепла, на северо-западе от 25-32 до 10-23 тепла, на севере от 23-30 до 5-20 тепла, в центре от 22-32 до 20-28 тепла, в Кызылординской области от 30-35 до 17-25 тепла.

На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах 25-35 тепла.