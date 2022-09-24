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  • Похолодание и дожди прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане
pixabay.com Вчера, 06:33
861
Фото: pixabay.com

Похолодание и дожди прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Казахстане

Северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны, вызывая на своем пути дожди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, 25 сентября на западе, 26 сентября на северо-западе и севере сильные дожди, грозы, усиление ветра и град.

В начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег).

На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах.

Температура воздуха будет понижаться на большей части республики: на западе страны днем от 22-33 до 9-22 тепла, на северо-западе от 25-32 до 10-23 тепла, на севере от 23-30 до 5-20 тепла, в центре от 22-32 до 20-28 тепла, в Кызылординской области от 30-35 до 17-25 тепла.

На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах 25-35 тепла.

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#прогноз погоды
Журналист
Вчера, 06:33
861
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