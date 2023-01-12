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BaigeNews.kz Вчера, 18:05
413
Вчера, 18:05
413
Фото: BaigeNews.kz

SMS-ки от Минтруда будут получать безработные в Казахстане

В этом году в Казахстане планируют трудоустроить около одного миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

По её словам, для этого будут направлены SMS-сообщения с предложениями государственных мер содействия занятости. Их получат - семьи, имеющие двух и более незанятых трудоспособных членов, неработающая молодёжь, лица с инвалидностью, которые могут работать по состоянию здоровья.

“Из числа граждан, давших согласие на участие в мерах, для регионов будет сформирован реестр лиц, подлежащих трудоустройству”, - подчеркнула министр на коллегии ведомства.

Местными исполнительными органами до 15 января для этого будут утверждены региональные карты занятости.

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#работа #Минтруда
Зарина Козова Журналист
Вчера, 18:05
413
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