SMS-ки от Минтруда будут получать безработные в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz

В этом году в Казахстане планируют трудоустроить около одного миллиона человек, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова.

По её словам, для этого будут направлены SMS-сообщения с предложениями государственных мер содействия занятости. Их получат - семьи, имеющие двух и более незанятых трудоспособных членов, неработающая молодёжь, лица с инвалидностью, которые могут работать по состоянию здоровья.

“Из числа граждан, давших согласие на участие в мерах, для регионов будет сформирован реестр лиц, подлежащих трудоустройству”, - подчеркнула министр на коллегии ведомства.

Местными исполнительными органами до 15 января для этого будут утверждены региональные карты занятости.