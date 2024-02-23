Смотрели порносайты и искали наркотики: в школах Карагандинской области выявили нарушения

Прокуроры в Карагандинской области выявили открытый доступ в школах к интернет-сайтам с деструктивной информацией. Дети свободно находили информацию о наркотиках, интересовались порнографией, передаёт BaigeNews.kz.

"Например, школьники в Шахтинске свободно использовали браузеры в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств. В Балхаше дети проходили тесты на определение их к участникам "ЧВК Редан" (организация представляет собой агрессивную молодёжную группировку и несёт общественную опасность). Нарушения установлены во всех школах области", - сообщили в прокуратуре региона.