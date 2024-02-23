  • 23 Февраля, 16:36
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Смотрели порносайты и искали наркотики: в школах Карагандинской области выявили нарушения

Сегодня, 15:50
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прокуратура Карагандинской области Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: прокуратура Карагандинской области

Прокуроры в Карагандинской области выявили открытый доступ в школах к интернет-сайтам с деструктивной информацией. Дети свободно находили информацию о наркотиках, интересовались порнографией, передаёт BaigeNews.kz.

"Например, школьники в Шахтинске свободно использовали браузеры в поисках информации порнографического характера и мест реализации наркотических средств. В Балхаше дети проходили тесты на определение их к участникам "ЧВК Редан" (организация представляет собой агрессивную молодёжную группировку и несёт общественную опасность). Нарушения установлены во всех школах области", - сообщили в прокуратуре региона.

Внесены акты прокурорского надзора. Виновные лица наказаны. Проведены работы по ограничению доступа обучающихся к негативным сайтам.

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