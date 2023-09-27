  • 27 Сентября, 17:04
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Смогут ли казахстанцы поменять ИИН в случае утечки данных

Сегодня, 12:25
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finanzy.ru Сегодня, 12:25
Сегодня, 12:25
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Фото: finanzy.ru

В связи с участившимися случаями утечки данных в Сети, для казахстанцев стал актуальным вопрос возможности смены ИИН, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил председатель Комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов, текущим законодательством изменение ИИН не предусмотрено

"Задача не в том, чтобы пытаться сменить документы, ИИН, номер телефона, банковскую карту. Это бессмысленный способ. Где гарантия, что после того, как вы смените, опять не произойдет утечка данных? Зачем? Достаточно, наверное, более критично к этому вопросу подходить", - считает Абдикаликов.

По его словам, в ближайшее время опции, предусматривающей смену ИИН или других данных, не будет.

"Такой опции не будет и это на самом деле бессмысленно", - заключил он.

Ранее сообщалось, что казахстанцы в соцсетях пожаловались на телеграм-боты, которые по запросу выдают такую личную информацию, как ИИН, адрес прописки, место работы, номер телефона.

Утечку данных казахстанцев в Telegram ботах признали в Минцифры.

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