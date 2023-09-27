  • 27 Сентября, 17:05
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Утечку данных казахстанцев в Telegram ботах признали в Минцифры

Сегодня, 10:44
АВТОР
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comnews.ru Сегодня, 10:44
Сегодня, 10:44
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Фото: comnews.ru

Заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Малик Олжабеков признал факт утечки личных данных казахстанцев в Telegram ботах, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На проблему указал депутат Никита Шаталов.

"В соцсетях появилась информация о несанкционированном доступе к персональным данным казахстанцев – ИИН, место проживание, ФИО стали доступны в иностранном Telegram боте, достаточно было вбить номер телефона. Многие пользователи предположили, что данные были взяты из госинформсистем. Как такое стало возможным и что предприняло министерство для исправления ситуации?", - поинтересовался он.

Вице-министр признал такой факт.

"Да, действительно имел место данный инцидент с распространением информации, в том числе персональных данных в некоторых Telegram ботах. Хотелось бы отметить, что принцип работы у них устроен таким образом, что они собирают и агрегируют информацию из различных источников, в том числе соцсетей и на основании введения номера сотового телефона.

Предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис, запрещённый в Казахстане, который выдает данные по номеру телефона. Что касается адресов, в основном это устаревшая информация с ранее имевших место утечек. Также мы предполагаем, что она может быть из общедоступных сервисов, таких как сервисы по доставке еды, различных товаров", - сказал Малик Олжабеков.

По его словам, в МЦРИАП направили соответствующую заявку о блокировке этих сервисов в Министерство культуры и информации, а также продолжают изучать выдаваемую информацию, чтобы выявить источники, откуда информация могла утечь, чтобы провести проверки в отношении владельцев этих источников.

Ранее сообщалось, что казахстанцы в соцсетях пожаловались на телеграм-боты, которые по запросу выдают такую личную информацию, как ИИН, адрес прописки, место работы, номер телефона.

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