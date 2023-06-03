СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда"

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В Алматинской области задержан один из руководителей рынка "Алтын орда", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Пятый регион".

Редакция издания сообщает, что инцидент произошёл 2 июня.

"Информация о вооруженных людях на авто марки BMW поступило в дежурную часть УП Карасайского района. Среди задержанных оказался замдиректор УТК "Алтын орда". В полиции также сообщили, что по данному факту было начато досудебное расследование по статье "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия боеприпасов взрывчатых веществ и взрывных устройств" (статья 287 УК РК)", — пишет "Пятый регион".

Однако в пресс-службе рынка сообщили, что у задержанных охранников есть все разрешительные документы на ношение оружия.