СМИ соблюдали законы при освещении выборов - наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ

Наблюдатели миссии БДИПЧ ОБСЕ за выборами президента Казахстана отметили, что органы по проведению голосования предоставили обширную информацию избирателям в средствах массовой информации, и все отслеживаемые СМИ соблюдали положения законодательства о равном освещении избирательной кампании в новостях, передаёт BaigeNews.kz.

"Кандидатам была предоставлена равная доля эфирного времени и печатной площади, покрываемых за счет государственного бюджета. 578 средств массовой информации, в отношении которых проводился мониторинг, соблюдали принцип равного освещения. Телевизионные станции, как правило, соблюдали свое обязательство предоставлять равное количество эфирного времени для освещения деятельности участников предвыборной гонки в своих новостных программах", - говорится в предварительном отчёте наблюдателей.

В миссии также отметили, что на большинстве каналов новости о выборах транслировались с сурдопереводом.

Напомним, выборы президента состоялись в Казахстане 20 ноября. ЦИК опубликовала окончательные итоги голосования. Голоса распределились следующим образом:

Каракат Абден — 206 206, или 2,60 процентов

Нурлан Ауесбаев — 176 116, или 2,22 процента

Жигули Дайрабаев — 271 641, или 3,42 процента

Мейрам Кажыкен — 200 907, или 2,53 процента

Касым-Жомарт Токаев — 6 456 392, или 81,31 процента

Салтанат Турсынбекова — 168 731, или 2,12 процента.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан. Он принесет присягу 26 ноября.