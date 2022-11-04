Смертность от онкологических заболеваний снизилась на 8,5% - Минздрав

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За 9 месяцев 2022 года по Республике Казахстан прирост заболеваемости составил 4,6 процента, смертность от онкологических заболеваний снизилась на 8,5 процента, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Диляра Кайдарова.

"В структуре заболеваемости лидируют: рак молочной железы, рак легкого, колоректальный рак, рак желудка, рак шейки матки. В структуре смертности лидируют: рак легкого, рак желудка, колоректальный рак, рак молочной железы, рак поджелудочной железы. А также на кординационном совете была обсуждена Концепция развития онкологической помощи на 2023-2025 годы по снижению бремени от злокачественных новообразований по пяти направлениям: профилактика и управление факторами риска, высокоэффективная ранняя диагностика, развитие специализированного лечения, паллиативная помощь и реабилитация, развитие науки и кадрового потенциала", - рассказала она на Координационном совете по онкологическим заболеваниям.

Она отметила, что концепция направлена на совершенствование профилактики, модернизацию радиологического и лабораторно-диагностического оборудования, обновление парка цифровых маммографов, лучевых аппаратов и видеоэндоскопов, оснащение современными аппаратами малоинвазивной хирургии и операционно-реанимационным оборудованием, расширение спектра противоопухолевых препаратов, подготовку высокоспециализированных кадров, а также вопросы строительства и реконструкции действующих центров.

По итогам Координационного Совета министр здравоохранения Ажар Гиният дала ряд поручений по работе ситуационных центров, мониторингу раннего выявления по принципу "зеленого коридора".