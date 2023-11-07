Смертельное ДТП произошло на трассе в Жетысу
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
266Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
35-летняя женщина-пассажир погибла в результате ДТП на трассе Сарыозек-Коктал в Кербулакском районе области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции области, смертельное ДТП произошло на 93 км автодороги Сарыозек-Коктал в Кербулакском районе.
"21-летний водитель Toyota Camry не справившись с рулевым управлением допустил опрокидывание автомашины. На месте происшествия погибла 35-летняя женщина-пассажир. Ещё двух участников ДТП с различными травмами госпитализировали в районную больницу", - сообщили в ДП области.
По факту с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование.
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