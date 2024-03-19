Смертельное ДТП произошло на подъезде к Павлодару

Авария произошла на трассе Павлодар-Успенка. Погиб 45-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.

ДТП случилось 19 марта около девяти утра.

"Вызов поступил в 9:02. Повод - ДТП на трассе Павлодар-Успенка, в 20 километрах от областного центра. Время доезда составило 15 минут. На месте медики констатировали смерть мужчины 1979 года рождения", - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.

По данным департамента полиции, участниками ДТП стали два авто - "Лада" и "МАН". Погибший мужчина - это водитель легковушки. По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы.