Смертельное ДТП произошло на подъезде к Павлодару
Сегодня, 20:40
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Сегодня, 20:40Сегодня, 20:40
66Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Авария произошла на трассе Павлодар-Успенка. Погиб 45-летний мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн.
ДТП случилось 19 марта около девяти утра.
"Вызов поступил в 9:02. Повод - ДТП на трассе Павлодар-Успенка, в 20 километрах от областного центра. Время доезда составило 15 минут. На месте медики констатировали смерть мужчины 1979 года рождения", - сообщили в пресс-службе областной станции скорой помощи.
По данным департамента полиции, участниками ДТП стали два авто - "Лада" и "МАН". Погибший мужчина - это водитель легковушки. По факту ДТП проводится проверка, назначены экспертизы.
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