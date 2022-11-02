Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде

Фото: polisia.kz

ЧП произошло в поликлинике, подведомственной департаменту полиции Кызылординской области. На голову женщине упала лестница, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел примерно 14:40.

"На канал 102 поступило сообщение о том, что в ходе проведения ремонтно-строительных работ в поликлинике на голову гражданки упала часть железной лестницы. От полученной травмы она скончалась на месте происшествия", - сообщили в ДП.

По факту зарегистрировано уголовное дело и проводится досудебное расследование по части 2 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при производстве строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.